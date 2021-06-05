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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yabancı kaosu! 4 oyuncu belirsiz

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda, 'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Federasyon'un yeni yabancı sınırına tepki veren kulüplerden biri Beşiktaş olurken, 4 oyuncunun akıbeti belirsizliğini koruyor. Öte yandan son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör verecek. | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta yabancı kaosu! 4 oyuncu belirsiz

, yeni sezondan itibaren yeni yabancı kuralını açıkladı. Federasyon 2021- 22 sezonunda 8+6, 2022-23'te 7+5 ve 2023-24'te 6+4 şeklinde yabancıların kademeli şekilde azaltılacağını açıklarken, başta olmak üzere tüm kulüplerden bu karara tepki geldi. 'nde mücadele edeceği için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yabancı kararı büyük önem taşıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte 17 isimle sezonu tamamlayan siyah-beyazlılarda 6 yabancının sözleşmesi sona ererken kadroda düşünülmeyen isimlerle birlikte elde şu an 11 yabancı bulunuyor.

4 OYUNCU BELİRSİZ
Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan 'in durumu belirsiz. Genç yıldızın sakatlık durumuna göre lisansı askıya alınabilir ya da kiralanabilir. Takımda en yüksek maaşı kazanan 'ya teklif gelmemesi halinde yola devam edecek.

'in de teklif gelmesi halinde yüksek maaşı nedeniyle yolların ayrılması gündemde. Yönetim 'den yüksek bonservisli bir satış beklerken diğer yabancılar için ise masaya gelen ciddi bir teklif yok.

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