Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş savunmaya '20'lik kule' getiriyor! İşte Ortiz için yapılan transfer teklifi

Son dakika transfer haberi: savunmaya '20'lik kule' getiriyor! İşte Ortiz için yapılan transfer teklifi

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezona geniş bir kadro ile başlamak isteyen siyah beyazlılarda, gündem bir yandan ve forvet hattı olurken, bir yandan da stoper bölgesi için çalışmalar sürüyür. Beşiktaş, bu bağlamda Montero'nun kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber mevcut bölge için yeni bir ismi kadroya dahil etmek istiyor. Buna göre , 20 yaşında ve 1.90 boyundaki savunmacı Ortiz için, kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş savunmaya '22'lik kule' getiriyor! İşte Ortiz için yapılan transfer teklifi

yönetimi, alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyah beyazlılar, stoper gündemine Kolombiyalı savunma oyuncusunu aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş savunmaya '22'lik kule' getiriyor! İşte Ortiz için yapılan transfer teklifi

Sözleşmesi sona eren Montero'nun yerine genç ve potansiyeli olan bir sol stoper almak isteyen 'ın, 'e teklif yaptığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş savunmaya '22'lik kule' getiriyor! İşte Ortiz için yapılan transfer teklifi

'na da davet edilmeye başlayan 20 yaşındaki Ortiz için 'ın 500 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetimin ayrıca Devler Ligi'nde oynanan maçlarda Ortiz'in forma giydiği süre boyunca CD America'ya bir bonus ödemesi yapacağı iddia edildi. Ortiz'in 'da oynama şansı yakaladığı için kulübünden bu teklifin kabul edilmesini istediği belirtildi. Ancak kulüp yöneticilerinin çok daha iyi bir teklif bekledikleri için henüz onay vermedikleri ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş savunmaya '22'lik kule' getiriyor! İşte Ortiz için yapılan transfer teklifi

CD America'nın oldukça potansiyelli bir sol stoper olarak gördükleri Ortiz için kapıyı 2 milyon Euro'dan açmayı planladığı belirtildi.

CD America takımında 31 maça çıkarken 2579 dakika süre aldı.

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