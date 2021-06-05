Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz için net konuştu: O rakamı vermeyen gelmesin!

Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor. Sabah'ın haberine göre, 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim da devrede. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde, yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim, resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.