Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz için net konuştu: O rakamı vermeyen gelmesin!

Son dakika transfer haberleri: 'ta için net konuştu: O rakamı vermeyen gelmesin!

'ın genç sol beki , 'dan takımların radarında bulunuyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, ve ’ın istediği genç oyuncu için herkese mesajını net bir şekilde iletti. Yönetim, Rıdvan Yılmaz'a 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 07:02
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz için net konuştu: O rakamı vermeyen gelmesin!

ile çifte kupa kazanıp ardından da kadrosuna alınan için iki kulübü nabız yokluyor. Sabah'ın haberine göre, 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan ile birlikte da devrede. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu 'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde, yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim, resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.

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