Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.
Son haftada 84 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda keyifler yerinde...
Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Kartal, mutlu sonucun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız sol beki gündemine aldı.
Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için Milan ile görüşmelere başladı.
DIEGO LAXALT KİMDİR?
1993 Uruguay doğumlu olan Diego Laxalt sol bek bölgesinde görev yapıyor. 1,78 boyundaki Diego Laxalt futbola Defensor Sporting takımında başladı.
Laxalt, Defensor, Celtic Glasgow, Torino, Milan, Genoa, Inter, Genoa, Empoli, Bologna gibi ekiplerde forma giydi.
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Laxalt'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.