Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı ()

Son dakika transfer haberi: 'de nefes kesen 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı. Ligin 42. ve son haftasında 'ye konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer arayışlarını sürdüren , yıldız sol beki gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:25
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

'in 42. ve son haftasında , deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Son haftada 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda keyifler yerinde...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren , mutlu sonucun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız sol beki gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Di Marzio'nun haberine göre; , 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için Milan ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

DIEGO LAXALT KİMDİR?

1993 Uruguay doğumlu olan Diego Laxalt sol bek bölgesinde görev yapıyor. 1,78 boyundaki Diego Laxalt futbola Defensor Sporting takımında başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Laxalt, Defensor, Celtic Glasgow, Torino, Milan, Genoa, Inter, Genoa, Empoli, Bologna gibi ekiplerde forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan sol bek atağı! Görüşmeler başladı (BJK spor haberi)

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Laxalt'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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