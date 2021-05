Gelen gideni aratmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk öyküsünü tüm detaylarıyla A Spor'a anlattı. A Spor Müdürü Cüneyt Şen'in sorularını yanıtlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerden, Sergen Yalçın'a, alkışlama olayından Aboubakar'ın sözleşmesine kadar tüm merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. İlk olarak sözleşmeleri sona eren Ghezzal, Aboubakar ve Rosier'den bahseden Ahmet Nur Çebi, "Şampiyon olduğunuz gün söyledim, mümkün olduğu kadar A takımımızı muhafaza etmek, hocasıyla, futbolcusuyla birinci hedefim bu" dedi ve şöyle devam etti;

"Bu futbolcularımız bizim için bu sene çok değerli işler yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Mesela Ghezzal... Türk futbolu tarihi bunu yazacak sanırım; evrakları son saniyede motorsikletle yetiştirilmiş bir futbolcu. Şampiyonlukta çok büyük katkı verdi. Aboubakar'la görüşmelerimiz sürüyor. Bizimle uygun şartlarda bir sözleşmesi vardı. Ama kantarın topumuzu kaçırmaya niyetim yok. 30 maç oynayamamasının nedeni; doktorların raporu ve sakatlığı. Hak-hukuk var bizde. Bakacağız, göreceğiz."

Kendisini baskı altında hissederek abuk-subuk transferler yapmayacağını ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ı yoracak transferlerin içinde olmayacağımı söylemek istiyorum. Bu çerçevede bakınca, onu (Ghezzal) örnek alalım; böyle bir transfer bizi başarıya ulaştırdı. Bunlar olmazsa, başkaları olacaktır. Gelenler de gidenleri aratmayacaktır. Yeter ki doğru isimleri, doğru fiyatlara getirebilelim. Çünkü anlaştığınız ücretleri iki ay sonra ödeyemiyorsanız, bu transferi yapmak hiçbir şey ifade etmez. Zararı olur, faydası olmaz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Taraftarsız, gelirlerin neredeyse yarısı ortadan kalkmış bir ortam ve vaziyet içinde mücadele etmek, kupalar kazanmak kolay işler değil. Onun için bu kupaların Beşiktaş tarihinde büyük önemi vardır. Zor günlerde kazanılmış kupaların, bu müzeye getirmiş olması çok önemlidir; bence tarih yazacaktır bunu. Takdir edilmesi gerekir. Bu kupalar ne bana, ne eski yöneticileri, ne de bundan sonrakileri; bütün camiama aittir. Her Beşiktaşlıya şunu söylemek istiyorum şampiyon sensin!"

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Derbi önce yaptığınız Fatih Terim ve alkış olayı yanlış anlaşıldı kamuoyunda. Sezon içerisinde böyle gel-gitler yaşadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir şeyleri art niyetli söylemediğimden yüzde yüz eminim. G.Saraylılar da biliyordur benim orda art niyetli olmadığımı. Fakat sanırım bunu bir motivasyon aracı olarak kullanmak istemişler ki başka yerlere çektiler. G.Saray camiasını övüyoruz, futbol takımını çok değerli buluyoruz. Bunları söyleyen bir insan ardından böylesine yıkıcı bir cümle kurmaz. Doğal bir soru geldi; "Şampiyon olursanız sizi alkışlayacaklar mı?" diye, benim de orada söylemek istediğim şuydu; Ne diyebilirim ki, kazanırsak tabiiki alkışlayacaktır!. Ben de alkışlarım, Yani ben emek veriyorum, verdiğim emeği biliyorum, eğer karşı taraf şampiyon olmuşsa, onları da bu emeği verdiklerini bilerek alkışlamamak; kendimize ihanet olur."

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Şubat ayında verdiğiniz röportajda, "Beşiktaş'ın şampiyon olmasının engellendiğine inanırsam, taş üstünde taş bırakmam" demiştiniz" sorusuna, "O gün ben bunu söylerken, Beşiktaş'ın önünü kesecekler, şampiyon yapmayacaklar gibi ifadeler ortalıkta konuşuluyordu. Ben koskoca bir camiayı temsilen burada oturuyorum. Böyle bir şey kasıtlı ve bilinci olarak var ise gereğini yaparız. Tepkim elbette sert olmak zorunda. Bu camia bize emanet etmiş buranın namusunu, şerefini, onurunu; onu kastettim" diye yanıtladı

Çebi, "Sezon boyu sizi en mutlu ve en mutsuz eden maçlar hangileri?" sorusuna "Beni en mutsuz eden maç burada kaybettiğimiz Karagümrük maçı. En mutlu olduğumuz maç da, F.Bahçe'yi 10 kişiyle 4-3 yendiğimiz maç. O galibiyet, bizim belki de şampiyonlukta en iddialı olduğumuzu gördüğümüz maçtı. Her açıdan önemli, anlamlı ve motive edici bir galibiyet elde ettik" yanıtını verdi.

Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la arasının açık olduğu iddialarına şu sözlerle yanıt verdi: "Her şeyi Sergen hocamızla beraber yapacağız. Sağlıkla, sıhhatle her şey olur. Kimse aramızı bozmaz diye ümit ediyorum. Çünkü bizimle çok uğraşanlar var. 'Hocamızı, yönetimin içinden istemeyenler var' söylemleri; başarımızı kıskananların aramızdaki ilişkiyi zedelemek için ürettikleri ifadelerdir. Ben hocayla huzurlu ve sağlıklı çalışırım. 'Bırakman Seni' kampanyası bu işin anahtarıydı. Hocanın cesareti, zekası ve dik duruşu ikinci bir alternatif. Ben de yönetim olarak parayı buldum ve ödedim; bu da üçüncüsü. Bunların üçünü hiç unutmayalım. Her şeyin arkasında yatan aile olabilmek, eğer bunu başarırsanız, başarı da geliyor. Göründüğü gibi! Yönetimimizde herkes sayın Sergen Yalçın hocamızla ilgili hem fikir olarak yola çıktık. Bana destek verdi tüm arkadaşlarım, onun yerine şu ya da bu gelsin diyen olmadı. Ortak akıl, fikir ve gönülle Sergen hocamızı buraya davet ettim, o da sağ olsun geldi. Hep söylüyorum, yıllar önce Sergen hocamıza kapımızı açmak ve onu burada görevlendirmemiz gerekirdi. Böyle oldu, bu da güzel oldu. Çifte kupayla oldu, geç oldu ama temiz oldu

Mandzukic'ın ismi geçiyor yine. Denenmiş, düşünülmüş, olmamış ve rafa kaldırılmış. Dön geriye, hiç benim tarzım değil. Ben önüme bakarım.

Benim projemde, dünyaca ünlü bir yıldız almak yok. Mühim olan yıldız olabilecek futbolcuyu bulmak, oynatmak ve 'işte yıldız bu' dedirtebilmek.

Futbolcularımıza talep çok. Ersin'e var, Rıdvan'a var, Larin'e var.. Ama bu futbolcular bize lazım. Önce biz bir işimizi görelim, sonra değerlendiririz.

Atiba'nın hocalık yapmaya niyeti yok. 50'ye kadar devam edecek diyorlar ya, korkarım 60-70'e kadar bile saha içinde kalmaya devam edebilir

Hırsın, isteğin ve inancın olduğu her yerde başarı muhakkak gelecektir. Dolayısıyla bu sezon da Beşiktaş olarak Devler Ligi'nde büyük sorumluluk hissediyoruz.

Bizlerın ve oyuncuların önemi yok. Sadece bu çınarlar önemlidir. Caner ve Gökhan da gitti geçen sezon. Hepsine minnettarız. Geldikleri gibi gitme hakları da var.

Şu an benim için en büyük yıldız Erol Kaynar. Erol abi karşılıksız hizmet etti, bize hakkını helal etsin. Onu forma sokarak yeniden oynatmayı düşünüyorum.

Aileme neredeyse hiç zaman ayırmadım, onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle de eşim günlerce bizi bekledi ama eve bile gidemedik ki!