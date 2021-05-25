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Son dakika spor haberleri: 'ın transferdeki kozu ! ...

yönetimi, ’la yollarını ayıran için temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki milli forveti, “Seneye ’nde boy göstermek istemez misin?” diyerek iknaya çalışıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Kenan Karaman

'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması, Vincent Aboubakar'ın da sözleşmesinin sona ermesi ve henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını 'a çevirdi.

Kenan Karaman

ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncu dün ayrılığını resmen açıklarken, Beşiktaşlı yetkililer de milli yıldızla temasları hızlandırdı.

Kenan Karaman

RAKAMI YÜKSEK TUTTU
Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon euro garanti paradan açması üzerine stratejisini değiştirdi.

Kenan Karaman

Kartal'ın, "Bu rakam bizim düşüncemizin üzerinde. Seni kadromuzda görmek isteriz ancak senin de fedakarlık yapman gerek. Seneye 'nde mücadele etmek istemez misin, bu senin için büyük bir fırsat" diyerek oyuncuyu iknaya çalışıyor.

Kenan Karaman

4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ
Bonservisini elinde bulunduran , 'deki dört büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, sadece 'ın değil, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alıyor.

Kenan Karaman

Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan , 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Yönetim, tecrübeli forveti Avrupa Şampiyonası başlamadan önce ikna etmeye uğraşıyor.

Kenan Karaman

73 GOL 23 ASİST YAPTI
Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.

Kenan Karaman

VEDA MESAJI YAYINLADI
Kenan Karaman, Bundesliga ekibine şu sözlerle veda etti: "Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kenan Karaman

Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum."

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