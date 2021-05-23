Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın bombası! Divock Origi... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'tan yılın bombası! ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: İngiliz medyası, 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ın 'un Belçikalı yıldız golcüsü için çalışmalara başladığını iddia etti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın bombası! Divock Origi... (BJK spor haberi)

yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Takvim'in derlediği habere göre; İngilizler'e göre 'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı , Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor... 2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor… Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yıldız golcüyü kiralamak istediği vurgulandı. Origi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro...

10 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Beşiktaş'ta kiralıklardan , , , ve ; bonservisi bulunan isimlerdense , G.Töre, , ve , Beşiktaş'a kağıt üzerinde veda etti. Yönetimin yeni sezon öncesinde transferde işi bir hayli zor olacak.

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