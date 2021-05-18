Haberler Beşiktaş Oğuzhan: Vazgeçmedik

: Vazgeçmedik

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu , "'un ve benim üçüncü şampiyonluğumuz. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. Çok fazla maç oynadık, çok yorulduk. Koronavirüs olsun, sakatlıklar olsun, hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Oğuzhan: Vazgeçmedik
Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu , "'un ve benim üçüncü şampiyonluğumuz. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. Çok fazla maç oynadık, çok yorulduk. Koronavirüs olsun, sakatlıklar olsun, hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi. Oğuzhan şöyle devam etti: "Oynadığımda hiç heyecanlanmam ama dışarıdan izlemek inanılmaz zor. maçındaki penaltıda tribündeydim bakamadım, içeri girdim ve televizyondan izledim. En iyi oynamak, oynamayınca izlemek sıkıntı."
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