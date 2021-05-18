Oğuzhan: Vazgeçmedik

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan, "Cenk Tosun'un ve benim üçüncü şampiyonluğumuz. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. Çok fazla maç oynadık, çok yorulduk. Koronavirüs olsun, sakatlıklar olsun, hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi.
Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan, "Cenk Tosun'un ve benim üçüncü şampiyonluğumuz. Bu sezon çok farklı bir sezon oldu. Çok fazla maç oynadık, çok yorulduk. Koronavirüs olsun, sakatlıklar olsun, hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi. Oğuzhan şöyle devam etti: "Oynadığımda hiç heyecanlanmam ama dışarıdan izlemek inanılmaz zor. Göztepe maçındaki penaltıda tribündeydim bakamadım, içeri girdim ve televizyondan izledim. En iyi oynamak, oynamayınca izlemek sıkıntı."