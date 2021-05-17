"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL" Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp. Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Zor bir dönemde, zor bir sözleşme kabul ettim. Çok fazla şeyin üstesinden geldim. Şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden bir şeyler olmuyor. Buraya goller atmak için gelmedim, insanları mutlu etmek için geldim.

"TANRI BUNLARI GÖRDÜ" Sergen Hoca yapması gerekeni yaptı, takıma enerjisini yansıttı. Bu şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği var. Josef de Souza, Türkiye'de uzun yıllar şampiyon olamadı, bunun isteği vardı. Valentin Rosier ağladı. Herkes bir şey yapmaya çalıştı, herkes içtendi. Tanrı bunları gördü ve bize bu şampiyonluğu armağan etti.