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Son dakika haberleri | 'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

'de şampiyonluğa ulaşan 'ta, yaprak dökümü başladı. Siyah-beyazlılarda , ve 'ın durumları belirsizliğini korurken, sezon ortasında 'dan kiralanan ayrılığı duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

Beşiktaşlı futbolcu , şampiyonluk sonrası 'a açıklamalarda bulundu. 7 sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun, 'a geri döneceğini ve sözleşmesinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

Son maçlarda, son saniyelerde kazanılan şampiyonlukların tadı daha güzel oluyor. Belki talihsiz sakatlıklar vermeseydik, 3-4 hafta önce bitirebileceğimiz bir şampiyonluktu.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

Çok büyük bir maraton oldu, herkes çok yoruldu. Hem pandemi hem seyircisizlik derken çok zor bir lig oldu. Bütün takım arkadaşlarımın fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

, beni ilk gün odasına çağırdı. Onunla Gaziantep'te birkaç aylık çalışmışlığım vardı. Hoca da kendini büyük takımda başka bir seviyeye çıkarmış. Bize ve şampiyonluğa çok katkısı oldu. Bu kulübün efsanesi, yine tarihe geçti. Bize ve bana katkısı çok oldu. İnşallah böyle devam eder.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

Tedavim iyi geçiyor. Yeni sezona kadar burada tedavi olacağım. Temmuz başı gibi 'a döneceğim. Uzun bir süreç. Daha tedavinin başındayız ancak güzel gidiyor. Sakatlık anımda 'İlk ne kadar sürer?' diye sorum. Doktor 6-9 ay yanıtını verdi. Acele etmeyeceğim. Kendimi iyi hissettiğimde takımla çalışırım daha da iyi olunca maça çıkarım. En az 6-7 ay sürer.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

, benim ailem. Bizim de hedeflerimiz var. 4. yıldızı takmaya gayret göstereceğiz. Her sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. 'a döneceğim ama burası evim. Everton ile sözleşmem bittikten sonra ne olacağını düşünürüz.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

nasip değilmiş! Her şey de hayır var. Geçen sene de sakatlandım, şampiyona iptal oldu. Demek ki EURO2020 benim kısmetimde yokmuş. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. 'taki kardeşlik var orada. arası gelsin diye can atıyorduk. Başarılı olacağız. Turnuvada desteğimizi vereceğiz.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

maçında ceza yedim, karşılaşmasına giremedim. Ancak tribünde olmak çok zor. Ömrümden 10 yaş gitti. Sahada heyecanlı olmuyorsun, tribün ya da dışardan izlemek başka. Şampiyonluk maçlarında geceleri az uyuduk. Saha içinde olmasa da saha dışında gerekli katkıyı sağladım. Bütün sakat oyuncular olarak elimizden geleni yaptık. Bize buraya gelmemiz için talimat verilmedi ama takımla olmak istedik. Onlara destek vermek istedik. Bu hallerimizle geldik ve destek olduk. Onları iyi motive ettik.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığı açıkladı!

Aday kadro açıklandıktan sonra Dorukhan Toköz'ü aradım. Rıdvan Yılmaz ise ilk kez çağrıldı. Rıdvan da tertemiz kalbi olan çocuk. Abisine saygısı var, sahada her şeyini verir. Bunu hak etti. Beşiktaşımızı ve Türkiye'yi gururlandıracak.

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