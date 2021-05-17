Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde!

'ta gözler 'nde!

Kartal'da gözler 'ne çevrildi. Turnuvaya en iyi ihtimalle üçüncü torbadan katılacak olan 'nın devleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ihtimalle 3. torbada yer alabilecek Beşiktaş; , , Inter, , , , , M. United gibi güçlü takımlarla eşleşecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde!

Beşıktaş'ın şampiyon olarak sezonu bitirmesi gözleri 'ne çevirdi. Sezon başında ön elemelerde bu fırsatı kaybeden siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda doğrudan gruplara katılacak. Daha önce 1997-98, 2000-01, 2003-04, 2007-08, -10, -17 ve 2017-18 sezonlarında bu kulvarda boy gösteren , özellikle 2017-18 sezonunda tarihi bir performansa imza atıp 'Grubunu lider bitiren ilk Türk takımı', 'Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı', 'Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı', 'Grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı' ve 'Gruplarda en çok galibiyet alan Türk takımı' unvanlarının sahibi olmuştu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ihtimalle 3. torbada yer alabilecek Beşiktaş; , , Inter, , , , , M. United gibi güçlü takımlarla eşleşecek.

SON DAKİKA