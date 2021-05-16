Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

Rumen basınına konuşan deneyimli teknik adam, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum." ifadelerini kullandı.