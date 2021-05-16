Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş itirafı! "Benim sayemde 'ta"

'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta teknik direktör kulüp tarihine geçti. Futbolculuk döneminde siyah-beyazlılarla 3 kez bu sevinci yaşayan 48 yaşındaki isim, teknik direktörlük kariyerinde de ipi göğüsleyerek bunu başaran ilk Türk oldu. Büyük sevinç yaşayan ve galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamayan Sergen Yalçın bu zaferi, 'mucizevi şampiyonluk' olarak değerlendirdi. Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan deneyimli teknik adam , gelen şampiyonluğun ardından flaş açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların başkanı 'yle görüşmesinden bahseden Lucescu, Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken bir mesaj yolladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:03
Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

Süper Lig'i averajla Galatasaray'ın önünde şampiyon olarak tamamlayan 'ta teknik direktör , zaferin en büyük mimarları arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

Corona virüsü pandemisinin getirdiği zorlu şartlar altında ipi göğüslemeyi başaran siyah-beyazlılarda tarihi bir başarıya imzasını attı.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

48 yaşındaki çalıştırıcı, 'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

'ın altyapısından yetişen , 1991-1997 ve 2002-2006'da olmak üzere iki defa siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı. Yalçın, futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak forma giyip de sonra teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Görkey, Hüseyin Saygun, Rasim Kara, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba bu sevinci yaşama fırsatı bulamadı.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

'ı 1981-1982'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Dorde Milic, 1973-1975'te formasını giydiği siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayamayan isimler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

LUCESCU'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ!
'ın şampiyonluğunun ardından eski teknik direktör 'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

Rumen basınına konuşan deneyimli teknik adam, " benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona 'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde 'ta. Ben onun için ısrarcı oldum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından başkan , ile görüşme yapmıştı. Mircea Lucescu, bu görüşmenin sonrasında Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlük teklifini kabul etmişti. Tecrübeli hoca, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçti.

Son dakika spor haberleri: Lucescu'dan flaş Sergen Yalçın itirafı! "Benim sayemde Beşiktaş'ta"

, 2002-2003 yılında Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan 'ta 12 gol birden atmış ve zaferi getiren isimlerden olmuştu.

SON DAKİKA