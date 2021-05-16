Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Son dakika spor haberi: 'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Son dakika transfer haberi: 'de nefes kesen 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı. Ligin 42. ve son haftasında 'ye konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Golcü arayışlarını sürdüren , yıldız golcüyü gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:43 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:46
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

'in 42. ve son haftasında , deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Son haftada 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda keyifler yerinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Şampiyon olan 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren , mutlu sonucun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız golcüyü gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ta Sergen Yalçın'ın, yeni Zlatan olarak adlandırdığı yıldız golcüyü duyurdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Forvet arayışlarını sürdüren , bu sezon Bundesliga 2'de Darmstads'ta 23 gol, 8 asist yapan Serdar Dursun'u transfer etmek için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Siyah beyazlıların kadrosunda görmek istediği Serdar Dursun'un Darmstads ile sözleşmesi bitti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Daha önce Eskişehirspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımlarda da forma giyen Serdar, kulüp kariyerinde toplam 318 resmi karşılaşmada oynadı. Bunlarda 103 gol kaydeden oyuncu, 35 kez gol pası verdi.

SON DAKİKA