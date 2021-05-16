Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gözetepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020/21 sezonu şampiyonu oldu.
Son haftada 84 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılarda keyifler yerinde...
Şampiyon olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." dedi.
Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Kartal, mutlu sonucun ardından gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, bu isimlerden meyvelerini alırken gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız golcüyü gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın, yeni Zlatan olarak adlandırdığı yıldız golcüyü duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Bundesliga 2'de Darmstads'ta 23 gol, 8 asist yapan Serdar Dursun'u transfer etmek için düğmeye bastı.
Siyah beyazlıların kadrosunda görmek istediği Serdar Dursun'un Darmstads ile sözleşmesi bitti.
Daha önce Eskişehirspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımlarda da forma giyen Serdar, kulüp kariyerinde toplam 318 resmi karşılaşmada oynadı. Bunlarda 103 gol kaydeden oyuncu, 35 kez gol pası verdi.