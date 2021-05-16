Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk tamam sıra transferde! İşte masadaki golcü...

Şampiyon olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından, "Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." dedi.