Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaşı Cenk Tosun: Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza gelsin

Son dakika spor haberi: Beşiktaşı : Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza gelsin

Son dakika haberi: 'de Beşiktaş, deplasmanda 'yi 2-1'lik skorla devirdi ve 16. şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlıların devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı da maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:56
Son dakika spor haberi: Beşiktaşı Cenk Tosun: Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza gelsin

'ın golcü futbolcusu , şampiyonluğu tüm siyah-beyazlı taraftarlara armağan etti.

maçının ardından açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Çok mutluyuz. 42 maçlık büyük bir maratondu. Herkes çok yoruldu, fedakarlık yaptı ama buna değdi. Takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan bütün taraftarlarımıza gelsin. Doya doya yaşasınlar" dedi.

"TAKIM ŞAMPİYON OLSUN DA BİZ NEREDE İZLERİZ FARK ETMEZ"

Cezasından dolayı karşılaşmayı tribünden izleyemeyen Cenk Tosun, "Hop indim hop kalktım. Bir de cezam vardı son maçtan kalan. O yüzden burada takip etmek durumunda kaldım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez" şeklinde konuştu.

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