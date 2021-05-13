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Son dakika spor haberleri: 'dan Kevin N'Koudou kararı! Kulüplere emsal olacak

Geçtiğimiz sezon corona virüs pandemisi nedeniyle oynanmayan 3 aylık dönemde maaşında yüzde 15 indirim yapılan Kevin N'Koudou, 'ya şikayet etmişti. Davanın ayrıntıları ortaya çıkarken, , pandemide oynanmayan 3 ay için % 15 indirimi kabul etti. Bu kararın diğer kulüplere de emsal olabileceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:25
Son dakika spor haberleri: FIFA'dan Kevin N'Koudou kararı! Kulüplere emsal olacak

Corona virüs nedeniyle -20 sezonunda liglerin üç ay tatil edilmesi sonucu zor durumda kalan kulüpler, oyuncularının maaşlarında indirim yapmıştı. Bazı futbolcular konuyu 'ya taşımıştı. Bu isimlerden biri de Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ydu. Ancak ile Kevin N'Koudou arasındaki ihtilaflı sürecin ilk etabında kulüplere emsal olabilecek bir karar çıktı.

, "futbol oynanmayan" 2020 mart-nisan ve mayıs ayları maaşlarının yüzde 15 düşürülmesini orantılı ve makul olarak kabul etti. Kurulun gerekçeli kararında, tüm futbol faaliyetlerinin durduğu ve kulüp gelirlerinin bundan etkilendiği vurgulandı.

Beşiktaş, futbolcunun üç aylık ödemesi olan 450 bin euro yerine 202 bin 500 euro ödemiş, 247 bin 500 euroyu da, maaşının toplamından yapılacak yüzde 15'lik indirim olarak göstermişti. Bunun üzerine N'Koudou cephesi FIFA'ya başvurmuş ve kalan 202 bin 500 euronun ödenmesini talep etmişti.

, bu nedenle Beşiktaş'tan savunmasını istedi. Siyah-beyazlıların avukatlığını yapan spor hukukçusu , yapılan kesintinin tüm takım oyuncularına ve çalışanlar için gerçekleştiğini, ancak N'Koudou'nun uzlaşmayı reddettiğini kurula sundu. Beşiktaş'ın savunmasında, pandemi sürecinde kulübün gelirlerinin yüzde 30 azalmasının da bunda etkili olduğunu vurguladı ve sözleşmenin yapıldığı tarihteki koşulların pandemi sürecinde geçerli olmadığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TAN 180 BİN EURO İSTENDİ

'in haberine göre; bunları değerlendiren FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, mücbir sebebin sadece futbolun durduğu "mart, nisan ve mayıs" ayları için geçerli olabileceğini ifade etti ve yüzde 15'lik indirimin bu süreç için geçerli olacağına hükmetti. Bu nedenle de Beşiktaş'tan, yüzde 5 faiziyle birlikte 180 bin euro ödeme yapmasını istedi.

Kararda ayrıca, tebliğden itibaren transfer yasağı konacağı, ödemenin, 45 gün içerisinde yapılmaması durumunda konunun 'na sevk edileceği ve üç döneme kadar transfer yasağı gelebileceği hatırlatıldı.

SON KARAR CAS'TAN GELECEK
Beşiktaş ise bu karar karşısında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. Buradan çıkacak sonuca göre bu karar kesinlik kazanmış olacak.

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