Son dakika spor haberleri: FIFA'dan Kevin N'Koudou kararı! Kulüplere emsal olacak

Corona virüs nedeniyle 2019-20 sezonunda liglerin üç ay tatil edilmesi sonucu zor durumda kalan kulüpler, oyuncularının maaşlarında indirim yapmıştı. Bazı futbolcular konuyu FIFA'ya taşımıştı. Bu isimlerden biri de Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ydu. Ancak Beşiktaş ile Kevin N'Koudou arasındaki ihtilaflı sürecin ilk etabında kulüplere emsal olabilecek bir karar çıktı.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, "futbol oynanmayan" 2020 mart-nisan ve mayıs ayları maaşlarının yüzde 15 düşürülmesini orantılı ve makul olarak kabul etti. Kurulun gerekçeli kararında, tüm futbol faaliyetlerinin durduğu ve kulüp gelirlerinin bundan etkilendiği vurgulandı.

Beşiktaş, futbolcunun üç aylık ödemesi olan 450 bin euro yerine 202 bin 500 euro ödemiş, 247 bin 500 euroyu da, maaşının toplamından yapılacak yüzde 15'lik indirim olarak göstermişti. Bunun üzerine N'Koudou cephesi FIFA'ya başvurmuş ve kalan 202 bin 500 euronun ödenmesini talep etmişti.

FIFA Uyuşmazlık Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bu nedenle Beşiktaş'tan savunmasını istedi. Siyah-beyazlıların avukatlığını yapan spor hukukçusu Koray Akalp, yapılan kesintinin tüm takım oyuncularına ve çalışanlar için gerçekleştiğini, ancak N'Koudou'nun uzlaşmayı reddettiğini kurula sundu. Beşiktaş'ın savunmasında, pandemi sürecinde kulübün gelirlerinin yüzde 30 azalmasının da bunda etkili olduğunu vurguladı ve sözleşmenin yapıldığı tarihteki koşulların pandemi sürecinde geçerli olmadığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TAN 180 BİN EURO İSTENDİ

Milliyet'in haberine göre; bunları değerlendiren FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, mücbir sebebin sadece futbolun durduğu "mart, nisan ve mayıs" ayları için geçerli olabileceğini ifade etti ve yüzde 15'lik indirimin bu süreç için geçerli olacağına hükmetti. Bu nedenle de Beşiktaş'tan, yüzde 5 faiziyle birlikte 180 bin euro ödeme yapmasını istedi.

Kararda ayrıca, tebliğden itibaren transfer yasağı konacağı, ödemenin, 45 gün içerisinde yapılmaması durumunda konunun FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ve üç döneme kadar transfer yasağı gelebileceği hatırlatıldı.

SON KARAR CAS'TAN GELECEK

Beşiktaş ise bu karar karşısında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. Buradan çıkacak sonuca göre bu karar kesinlik kazanmış olacak.