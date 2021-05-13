Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den bayram mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "İnançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.