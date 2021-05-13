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Başkanı 'den bayram mesajı

Başkanı 'den bayram mesajı geldi. Çebi, "Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:07
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den bayram mesajı

Başkanı , yayımladığı mesajla Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "İnançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin 'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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