Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a forma yanıtı

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'dan Aboubakar'a forma yanıtı

Son dakika spor haberi: 'de son olarak sahasında konuk ettiği 'u 7-0'lık skorla deviren Beşiktaş, Ligin 40. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Uzun süren sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Aboubakar, dev maç öncesi 'dan şans istedi. İşte Yalçın'ın yanıtı ve son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:00
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a forma yanıtı

, ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar'dan teknik direktör 'ı şaşırtan bir teklif geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a forma yanıtı

İki gündür düz koşulara başlayan Kamerunlu futbolcu Yalçın'a "Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Sakatlığıma rağmen bu karşılaşmada yer almak istiyorum" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a forma yanıtı

Hürriyet'in haberine gçre; oyuncunun bu teklifine şaşıran başarılı çalıştırıcı ise "Sezon başından bu yana büyük fedakârlıklarla takıma destek oldun. Senin sağlığını düşünerek hareket ediyorum. Sağlık Kurulu sakatlığının tam geçtiğine dair rapor verirse forma senin ama önce sağlık" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a forma yanıtı

FORVETLERE ÖZEL İLGİ

Aboubakar'ın yokluğunda gol yollarında Larin ve Gökhan'a görev verecek olan bu iki isimle özel ilgilenirken, takımına orta saha ve kanat organizasyonları çalıştırıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a forma yanıtı

Teknik Direktörü , Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede takımın havasının çok iyi olduğunu belirterek "Karşımızda geniş kadrosu olan çok iyi bir takım var. Hem genç hem de tecrübeli atak oyuncularına sahipler. Kontratak futbolunu çok iyi oynuyorlar. Tüm bunlara önlem alarak mücadele edeceğiz. Başarılı olacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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