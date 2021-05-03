Attığı gollerle Avrupa'yı da salladı!

Beşiktaş, Hatayspor zaferiyle birlikte istatistikleri de parçaladı. Siyah- beyazlı takım, gol ve averaj istatistiklerinde Avrupa'nın devlerine toz yutturdu. Kartallar, şu ana kadar 85 gol, +47 averaj yakaladı.
Beşiktaş,Hatayspor zaferiyle birlikte istatistikleri de parçaladı. Siyah- beyazlı takım, gol ve averaj istatistiklerinde Avrupa'nın devlerine toz yutturdu. Kartallar, şu ana kadar 85 gol, +47 averaj yakaladı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Beşiktaş'tan daha fazla gol atan tek takım Almanya'da Bayern Münih (86) olurken, daha fazla averaja sahip tek ekip ise PSG (+52).