Haberler Beşiktaş Attığı gollerle Avrupa'yı da salladı!

Attığı gollerle 'yı da salladı!

zaferiyle birlikte istatistikleri de parçaladı. Siyah- beyazlı takım, gol ve averaj istatistiklerinde 'nın devlerine toz yutturdu. Kartallar, şu ana kadar 85 gol, +47 averaj yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Attığı gollerle Avrupa'yı da salladı!
, zaferiyle birlikte istatistikleri de parçaladı. Siyah- beyazlı takım, gol ve averaj istatistiklerinde 'nın devlerine toz yutturdu. Kartallar, şu ana kadar 85 gol, +47 averaj yakaladı. Bu sezon ve Avrupa'nın beş büyük liginde Beşiktaş'tan daha fazla gol atan tek takım 'da (86) olurken, daha fazla averaja sahip tek ekip ise (+52).
SON DAKİKA