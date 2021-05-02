Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

Erdal Torunoğulları , Aboubakar 'ın sözleşmesinde 30 maç oynaması halinde 1 yıllık opsiyonu devreye girer maddesi dışında da şartlar olduğunu açıkladı.

"Aboubakar ile çok detaylı bir sözleşme yaptık" diyen Erdal Torunoğulları, "Sezon sonunda yeni şartlarda farklı bir kontrat yapacağız. Sakatlığının düzelmesi halinde Galatasaray derbisi ve sonraki maçlarda forma giyecek" diye konuştu.