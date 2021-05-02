Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

Son dakika spor haberi: 'tan açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

Son dakika haberi: 'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan ile ilgili açıklama geldi. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi yıldız futbolcu ile ilgili konuştuç İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 18:12
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

yönetim kurulu üyesi , Vincent konusuna açıklık getirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

NTV'ye konuşan Torunoğulları, Kamerunlu golcünün, yeni sözleşme konusunda Siyah Beyazlılar'la anlaşamadığı ve bu nedenle oynamadığı iddialarınım doğru olmadığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

"'a haksızlık yapılıyor" diyen Torunoğulları, "Oynayamamasının tek nedeni sakatlığıdır. Aboubakar 'ın çimentosu, saha içindeki lider oyuncularından biridir. Kendisi de bu iddialara üzülüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

, 'ın sözleşmesinde 30 maç oynaması halinde 1 yıllık opsiyonu devreye girer maddesi dışında da şartlar olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

" ile çok detaylı bir sözleşme yaptık" diyen , "Sezon sonunda yeni şartlarda farklı bir kontrat yapacağız. Sakatlığının düzelmesi halinde Galatasaray derbisi ve sonraki maçlarda forma giyecek" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

Kamerunlu oyuncu sakatlığı nedeniyle 'ın son 8 maçının 7'sinde forma giyemedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! "Oynamamasının tek nedeni..."

Bu sezon 26 maçta görev yapan , 16 gol attı 5 asist yaptı.

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