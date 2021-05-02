Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

Son dakika haberleri | soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

'in 39. haftasında sahasında 'u tam 7 golle geçti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, soyunma odasında bir tartışma yaşandığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın eski yıldızının 'içeriden bilgi aldım' diyerek açıkladığı o olay...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:21
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

'de artık şampiyonluk yarışında son dönemece girilirken, , 'ta Atakaş 'a 7-0'lık skorla fark atarak mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Eski milli futbolcu ve TRT Spor yorumcusu , maçı değerlendirirken, çok konuşulacak iddia ortaya attı. İşte Tümer Metin'in sözleri...

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

"Maçın 10. dakikasında kalemi bıraktım, maçı izledim. İlk 15 dakika itibariyle altığım tek not, bazen topun arkasından koşmaktan yorulursun, bazen pozisyona koşmaktan yorulursun. Bugün 42'de Ghezzal ceza alanında pozisyona gitmekten düştü. Bunu şampiyonluk arzusuyla, coşkuyla, 1 milyon parametre ile özetleyebilirsiniz.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

üzerinden bir oyun anlattık, zaman zaman teknik adamlarımız bahane üzerinden maçları yorumlar. Aboubakar yok, oynar, Aboubakar gibi olur mu derken oldu. Larin ve Aboubakar yok, 'E oynar' dedi Sergen hoca. Gökhan Töre de oldu. Bahane üretmeden, arkasına sığınmadan, inandığı oyunun arkasında durarak haftaları kurtardı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

Rize'de oyun başlıyor, gümbür gümbür. İçeride Hatay ile oynuyor, zor takım, hücum hattı iyi, acabaya gerek yok, bir oyun başlangıcı, ben şampiyon gibi başlarım oyunu. Futbolda da son 3 haftada bence değişmez ama şampiyon gibi diye ekliyoruz.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

'in sağdan kesip 'ın attığı, Rosier'in kesip 'in 2. direkte dokunduğu oyunun genel tanımıydı sezonda. Çok gol buldular bu şekilde. Akan oyunda da kaybettiği dakikada ve gibi oyunculara sahip olduğu için fark yaratan bir izledik. Önce oyunu bulacaksın ve geniş kadro mu, 13-14 kemik oyuncu mu? 13-14 oyuncunun 7-8 tanesinden yüzde yüz verim alırsan, orada da fark yaratabiliyorsun.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

"İÇERİDEN ALINAN BİLGİ..."

Oyuncunun sahiplenmesine örnek vereyim, içeriden alınan bir bilgidir. Rize maçında oyuna giriyor, bir top kaptırıyor, kovalamıyor, bir top daha kaptırıyor, kovalamıyor. Normalde grubun içindeki oyuncuların reaksiyonunu göstermiyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

"NASIL KAPTIRIP KOŞMAZSIN!"

de Souza, ki bence sezonun en önemli oyuncularından biri, yüzde yüz sezonun 11'ine girecek bir isim, maç sonunda 'ın üzerine yürüyor soyunma odasında, 'Nasıl kaptırıp koşmazsın' diye. Bunu kötü bir örnek olarak anlatmıyorum, oyunu ve takımı sahiplenmesi adına verdiğim bir örnek bu. Nasıl koşmazsın, nasıl yükü başkasından almazsın diye üzerine yürüyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

, , önde kariyer sezonunda, yüzde yüz katkı aldığınız oyuncu, Ghezzal nasıl geldi, yolu düştü ve bu performansı verdi, seneye nasıl tutarsın soru işaretleri var. Kimileri Ljajic'i dışarıda bırakabilir, ben bırakıyorum dışarıda, ve Ljajic dışında yüzde yüz ile oynayan bir grup."

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