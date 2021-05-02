Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş soyunma odasında olay! O ismin üstüne yürüdü

"NASIL KAPTIRIP KOŞMAZSIN!"

Josef de Souza, ki bence sezonun en önemli oyuncularından biri, yüzde yüz sezonun 11'ine girecek bir isim, maç sonunda Mensah'ın üzerine yürüyor soyunma odasında, 'Nasıl kaptırıp koşmazsın' diye. Bunu kötü bir örnek olarak anlatmıyorum, oyunu ve takımı sahiplenmesi adına verdiğim bir örnek bu. Nasıl koşmazsın, nasıl yükü başkasından almazsın diye üzerine yürüyor.