Son dakika spor haberi: Vincent Aboubakar Galatasaray maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Sivasspor mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Çarşamba günkü Çaykur Rize deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.

Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'ın 9 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.