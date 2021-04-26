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Son dakika spor haberi: maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'de maçında tekrar sakatlanan 'ın sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Aboubakar'ın tedavisi devam ederken, ne zaman döneceği de belli oldu. Kamerunlu golcünün o maçta sahada olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:54
Son dakika spor haberi: Vincent Aboubakar Galatasaray maçına yetişecek mi? Belli oldu!

'ta sakatlığı bulunan 'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Çarşamba günkü deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.

ve maçlarında forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'ın 9 Mayıs'ta oynayacağı derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

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