Savaşıp kazandınız

Forvetsiz oynadığı Kayseripor maçını 3 gol atarak kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu soyunma odasında oyuncularına yine haklarını teslim etti. Tüm takımı kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Savaşarak kazandınız, camiamızı gururlandırdınız. Hepinizi tebrik ediyorum" sözleriyle oyuncuları motive etti. Kalan haftalarda da aynı performansı sergilemek zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın, "Arkamızdan gelenlere bakmadan yolumuza devam ettiğimiz sürece zaten şampiyon olacağız. Siz sadece sezon sonuna odaklanın. Biz böyle oynadığımız sürece zaten önümüzde kimse duramaz" diyerek konuşmasını bitirdiği kaydedildi.

BUGÜN TOPBAŞI YAPACAKLAR

Teknik direktör Sergen Yaçın, zorlu ve yorucu fisktür nedeniyle oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak ve çarşamba günkü Çaykur Rizespor maçının taktik provaları start alacak.