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Savaşıp kazandınız

Yalçın, oyunculara hakkını yine teslim etti. Tüm takımı bu sözlerle kutlayan usta hoca “Biz yolumuza baktığımız sürece zaten şampiyon oluruz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Savaşıp kazandınız

Forvetsiz oynadığı maçını 3 gol atarak kazanan 'ta teknik direktör maç sonu soyunma odasında oyuncularına yine haklarını teslim etti. Tüm takımı kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Savaşarak kazandınız, camiamızı gururlandırdınız. Hepinizi tebrik ediyorum" sözleriyle oyuncuları motive etti. Kalan haftalarda da aynı performansı sergilemek zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın, "Arkamızdan gelenlere bakmadan yolumuza devam ettiğimiz sürece zaten şampiyon olacağız. Siz sadece sezon sonuna odaklanın. Biz böyle oynadığımız sürece zaten önümüzde kimse duramaz" diyerek konuşmasını bitirdiği kaydedildi.

BUGÜN TOPBAŞI YAPACAKLAR

Teknik direktör , zorlu ve yorucu fisktür nedeniyle oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugün 'nde yeniden topbaşı yapacak ve çarşamba günkü maçının taktik provaları start alacak.

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