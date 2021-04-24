Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "Beşiktaş'ın futbolcusu olmaktan uzak"

Beşiktaş yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu ve hatta taraftarıyla bir bütün olarak bugünlere geldi ve şu anda şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Çoğu gitti, çok azı kaldı. Beşiktaş, nisan ayının son haftasına kadar çok iyi iş çıkardı. Mayıs ayının ortasında Beşiktaş lig ve kupayla taraftarlarına çok güzel bir bayram yaşatabilir.

Ama siyah-beyazlıların çok dikkatli olması gerekir. Öncelikle panik yapmamalı... Kartal'ın avantajı büyük ama son 4-5 haftalık performans iyiye alamet değil. Teknik Direktör Sergen Yalçın da bunun farkında olmalı ki takımı rahatlatmalı. Ama oyuncularının moral seviyesini en üst seviyede tutarken onları ciddiyete davet etmeli.