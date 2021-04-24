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- maçı öncesi konuştu! "İlk kez şampiyon olmayacağız"

'in 37. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş olarak ilk kez şampiyon olmayacağız veya ilk defa kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:58
Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "İlk kez şampiyon olmayacağız"

'in 37. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Eksiklerin konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Eksikler tabii ki olacak. Tabii biraz fazla oldu, ana kadromuz bozuldu. Ortaya koyduğumuz şablon da değişti. Yerler değiştiği için, haliyle performanslar da değişiyor.

arasından sonra ciddi sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğimiz sıkıntılar. Ben özellikle bu bu ayı işaret etmiştim ama maalesef öyle olmadı. Futbolda bunlar var. Sakatlıklar var diye ahlanıp, vahlanacak değiliz.

Beşiktaş olarak ilk kez şampiyon olmayacağız veya ilk defa kaybetmeyeceğiz. Kalan haftalarda hedefimiz en iyi sonuçları almak, şampiyon olmak ve 'nı kazanmak.

11 oyuncu sahaya çıkıyorsak, o zaman eksik yok demektir.

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