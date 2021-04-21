Şimdi de Abou!

Bir süre önce Kamerun milli takımında sakatlanan ardından ligde 3 maça çıkamayan Vincent Aboubakar dün yine sakatlandı. Tedbir amacıyla Ankaragücü sınavında forma giymeyen tecrübeli forvet, ilk yarının sonlarında sağ üst baldırında ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Ayağa kalktıktan sonra yürümekte güçlük çektiği görülen Aboubakar, devre arasında oyundan alındı. 29 yaşındaki oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Beşiktaş'ta son üç maçta önce Cenk, ardından Oğuzhan ve dün de Abou'nun sakatlanması moralleri iyice bozdu.
Aboubakar: Güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz.