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Şimdi de !

Tosun Paşa ve ’dan sonra dün de sakatlandı. Usta kramponun durumu bugün belli olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Şimdi de Abou!
Bir süre önce sakatlanan ardından ligde 3 maça çıkamayan dün yine sakatlandı. Tedbir amacıyla sınavında forma giymeyen tecrübeli forvet, ilk yarının sonlarında sağ üst baldırında ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Ayağa kalktıktan sonra yürümekte güçlük çektiği görülen , devre arasında oyundan alındı. 29 yaşındaki oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. 'ta son üç maçta önce , ardından ve dün de 'nun sakatlanması moralleri iyice bozdu.

Aboubakar: Güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz.
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