Sergen Yalçın iki futbolcuyu sildi! "Gönderin"

Ankaragücü maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensah da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi.

Bu iki ismin dışında Sabah'ın haberine göre Rıdvan Yılmaz, Welinton ve Larin A.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.