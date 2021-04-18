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iki futbolcuyu sildi! "Gönderin"

'in 35. haftasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada ile berabere kalmaktan kurtulamayan 'ta iki futbolcunun performansı teknik direktör 'ı çıldırttı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın iki futbolcuyu sildi! "Gönderin"

maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, 'ın sakatlığı sonrası oyuna giren da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı.

Teknik direktör , kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi.

Bu iki ismin dışında Sabah'ın haberine göre , ve A.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.

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