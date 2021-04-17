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Son dakika spor haberi: 'a müjdesi! Çalışmalara başladı

Son dakika spor haberi... 'ta Nisan ayının başında sağ arka uyluğunda ödem tespit edilen 'dan sevindiren haber geldi. 'un haberine göre; Golcü oyuncu takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:08 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:36
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! Çalışmalara başladı

'ta ikinci dönemini yaşayan Vincent Nisan ayının başında sakatlanarak takımdan ayrı kalmıştı. Bu sezon 'de oynadığı 25 maçta 15 gol atıp 5 asist yaparak takımın hücum gücünün en önemli silahı konumunda bulunan Kamerunlu golcünün ne zaman takıma katılacağı merakla beklenirken, 29 yaşındaki oyuncu son oynanan karşılaşmasını tribünden takip etmişti.

maçında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili soruya teknik direktör , "Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız" karşılığını vermişti.

Siyah-beyazlılara Kamerunlu golcüden sevindiren haber geldi. 'un haberine göre; takımla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun Sivasspor mücadelesi ile sahalara dönmesi bekleniyor.

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