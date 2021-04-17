Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! Çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Vincent Aboubakar Nisan ayının başında sakatlanarak takımdan ayrı kalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 15 gol atıp 5 asist yaparak takımın hücum gücünün en önemli silahı konumunda bulunan Kamerunlu golcünün ne zaman takıma katılacağı merakla beklenirken, 29 yaşındaki oyuncu son oynanan Ankaragücü karşılaşmasını tribünden takip etmişti.

Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili soruya teknik direktör Sergen Yalçın, "Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız" karşılığını vermişti.

Siyah-beyazlılara Kamerunlu golcüden sevindiren haber geldi. A Spor'un haberine göre; Vincent Aboubakar takımla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun Sivasspor mücadelesi ile sahalara dönmesi bekleniyor.