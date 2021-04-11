Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal şov sürdü!

Son dakika spor haberleri: maçında şov sürdü!

'in 34. haftasında lider ile kümede kalma savaşı veren karşı karşıya geldi. Kartal'ın ekiplerinden 'den kiraladığı asistlerini maçında sürdürdü. 25. dakikada 'un attığı golün hazırlayıcısı olan Cezayirli yıldız, ligdeki 14. asistini kaydetti ve Beşiktaş'ta son 10 yılda en çok asist yapan oyuncu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 20:04
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal şov sürdü!

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ta sezonun en büyük kazanımlarından biri olan , asistlere deplasmanında da devam etti. 25. dakikada 'un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu, 'deki 14. asistini yaptı.


QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI
Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan 'yı geride bıraktı.

Ghezzal, Aralık ayında, "Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım." demişti.

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