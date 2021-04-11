Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal şov sürdü!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Rachid Ghezzal, asistlere BB Erzurumspor deplasmanında da devam etti. 25. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'deki 14. asistini yaptı.



QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI

Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.

Ghezzal, Aralık ayında, "Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım." demişti.