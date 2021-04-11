Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Beşiktaş maçında Kanada işbirliği! Cyle Larin'den enfes gol

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş, küme düşme hattından kurtulmak isteyen BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kanada işbirliğiyle muhteşem bir gol geldi. Siyah-beyazlılarda Cyle Larin, kaptan Atiba Hutchinson'ın asistini yaptığı düzgün vuruşla gole çevirdi.

ATIBA'DAN ÜST ÜSTE 4. ASİST!

Beşiktaş'ın 'Benjamin Button'ı Atiba Hutchinson asistlerine BB Erzurumspor maçıyla devam etti. Son Alanyaspor maçında 3 asist birden yapan Kanadalı yıldız, BB Erzurumspor mücadelesinde Larin'in attığı golün de hazırlayıcısı oldu.







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır