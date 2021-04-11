Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Beşiktaş maçında Kanada işbirliği! Cyle Larin'den enfes gol

dakika spor haberleri: maçında işbirliği! 'den enfes gol

'in 34. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadelenin 10. dakikasında 'ın pasına enfes bir vuruş yapan , kaleci Szumski'yi mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 19:32
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor Beşiktaş maçında Kanada işbirliği! Cyle Larin'den enfes gol

'de şampiyonluğu kovalayan , küme düşme hattından kurtulmak isteyen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında işbirliğiyle muhteşem bir gol geldi. Siyah-beyazlılarda , kaptan 'ın asistini yaptığı düzgün vuruşla gole çevirdi.

ATIBA'DAN ÜST ÜSTE 4. ASİST!
Beşiktaş'ın ''ı Atiba Hutchinson asistlerine BB Erzurumspor maçıyla devam etti. maçında 3 asist birden yapan Kanadalı yıldız, BB Erzurumspor mücadelesinde Larin'in attığı golün de hazırlayıcısı oldu.




Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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