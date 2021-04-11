BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Erzurumspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



ERZURUMSPOR'UN DA PUANA İHTİYACI VAR

BB Erzurumspor'un da tıpkı Beşiktaş gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. 28 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve Yılmaz Vural'ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor. Ligdeki son galibiyetin 25'inci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek alan mavi beyazlılar, sonraki 8 maçta 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. BB Erzurumspor ligin dibinden kurtulmak ve düşme hattının üstüne çıkmak için Beşiktaş maçına mutlaka 3 puan parolasıyla çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanayaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.