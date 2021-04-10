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Son dakika haberleri | 'ta ısrarı

basını ’ın, forması giyen 26 yaşındaki sağ bek için bir kez daha nabız yokladığını yazdı. Bu ismi Beşiktaş'a ise 'nın önerdiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Richie Laryea ısrarı

'ta transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. 'de şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ın 'de top koşturan 'yla yakından ilgilendiğini ileri süren basını, 'nın bu transferde etkin bir rol oynadığını ifade etti. Atiba'nın vatandaşı Laryea'yı Beşiktaş'a ikinci kez önerdiğini belirtirken, sezon sonunda transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. 26 yaşında ve 1.75 boyundaki Laryea'nın kariyerine yurtdışında devam etmek istediği, Atiba ve Larin faktörleri nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.

Kulüp kariyerinde Orlando City ve formalarını giyen Richie Laryea, 107 resmi karşılaşmada 9 gol atarken, 15 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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