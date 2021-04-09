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olmazları başardı! 3.5 milyona 58 gol...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, 3.5 milyon Euro maaş ödediği , ve ’dan toplamda 58 gollük katkı aldı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:38 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:58
Beşiktaş olmazları başardı! 3.5 milyona 58 gol...

şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...

Beşiktaş, 3.5 milyon Euro toplam maaş ödediği , ve 'dan 58 gollük katkı aldı. Kartal'ın Kamerunlu yıldızı 16 gol atarken 5 de asist yaptı. Ghezzal 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı. Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor. (Takvim)

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