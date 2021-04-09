Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun Fenerbahçe'nin golcülerini solladı!

Son dakika spor haberleri: 'ta 'nin golcülerini solladı!

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı , 2 maçta 3 gol atarak klasını konuştururken, alınan 6 puanda doğrudan da pay sahibi oldu. 29 yaşındaki futbolcu bu performansıyla Mbwana ve Papiss ’yi dakika başına gol istediğinde geride bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:08 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun Fenerbahçe'nin golcülerini solladı!

, bu performansıyla, 'nin beklentilerden uzak kalan iki golcüsü ve 'yi de geride bırakmayı başardı. G.Birliği ve maçlarında toplam 118 dakika forma giyen Cenk Tosun, 3 gol attı. Böylece milli futbolcu 39 dakikada bir gol kaydetmiş oldu.

Hem maç hem süre anlamında Tosun'dan daha fazla veriye sahip olan Samatta ve Cisse'nin dakika başı perfomansı çok düşük kaldı. 29 yaşındaki Samatta 24 maçta sadece 5 gol sevinci yaşadı. 'de 1271 dakika süre alan Samatta, 254 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. 'dan alınan 36 yaşındaki ise 21 maçta 4 gol attı. Toplam 643 dakika sahada kalan Cisse de 161 dakikada bir gol sevinci yaşamış oldu.

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