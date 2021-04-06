Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a flaş N'Sakala tepkisi!

Süper Lig lideri Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Kasımpaşa karşısında ilk yarıda ortaya konan futbol ve bazı oyuncuların kötü performansları tepki çekti. Kartal'da özellikle N'Koudou, N'Sakala ve Ljajic eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.

ATAKLAR BAŞLAMADAN BİTTİ

Zorlu maçta sol tarafta görev yapan N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu. İki yıldızın kayıpları oynaması protokol tribününde yer alan Beşiktaşlı yöneticileri kızdırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte, "N'Sakala'yı çıkar, Rıdvan'ı al hocam" diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.