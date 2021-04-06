Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a flaş N'Sakala tepkisi!

Son dakika spor haberleri: yönetiminden 'a flaş N'Sakala tepkisi!

'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan 'ta, yönetimden 'a tepki geldi. Zorlu karşılaşmayı protokol tribününde takip eden yöneticilerin, "N'Sakala'yı çıkar, 'ı al hocam" diye bağırarak, Senegalli sol beki ısrarla oyunda tutan Sergen Yalçın'a eleştiride bulundukları ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 09:35
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a flaş N'Sakala tepkisi!

lideri , 32. haftada 'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Kasımpaşa karşısında ilk yarıda ortaya konan futbol ve bazı oyuncuların kötü performansları tepki çekti. Kartal'da özellikle N'Koudou, N'Sakala ve eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.

ATAKLAR BAŞLAMADAN BİTTİ

Zorlu maçta sol tarafta görev yapan N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu. İki yıldızın kayıpları oynaması protokol tribününde yer alan Beşiktaşlı yöneticileri kızdırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte, "N'Sakala'yı çıkar, 'ı al hocam" diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

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