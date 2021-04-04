Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal! 6 mevkide görev yaptı

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen Necip Uysal, kariyerinde birçok mevkide forma giyerek adeta 'joker' özelliği kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında 11'de şans verdiği Necip Uysal, 45. kez sağ bekte görev yaptığı bir maça çıktı.

Beşiktaş altyapısında da 10 numara ve forvet pozisyonlarında görev yapan Necip Uysal, siyah-beyazlı takım kariyerindesadece kalede görev almadı.

İşte o istatistik:

- 51 Maç: Stoper

- 152 Maç: Ön Libero

- 45 Maç: Sağ Bek

- 28 Maç: Merkez Orta Saha

- 8 Maç: Sağ Açık

- 2 Maç: Sol Bek

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Necip Uysal'ın bir joker olduğunu belirtip. "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" dedi.