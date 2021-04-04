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Son dakika spor haberleri: 'ın jokeri ! 6 mevkide görev yaptı

'ın altyapısından çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen , ihtiyaç duyulan her mevkide başarıyla görev yapıyor. maçında sağ bekte görev alan deneyimli futbolcu, toplam 6 mevkide birden forma giyerek 'joker' özelliğini bir kez daha kanıtladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 19:04
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal! 6 mevkide görev yaptı

Altyapısından yetiştiği 'ta kaptanlığa kadar yükselen , kariyerinde birçok mevkide forma giyerek adeta 'joker' özelliği kazandı. Teknik direktör 'ın maçında 11'de şans verdiği Necip Uysal, 45. kez sağ bekte görev yaptığı bir maça çıktı.

Beşiktaş altyapısında da ve pozisyonlarında görev yapan Necip Uysal, siyah-beyazlı takım kariyerindesadece kalede görev almadı.

İşte o istatistik:

- 51 Maç:
- 152 Maç:
- 45 Maç:
- 28 Maç:
- 8 Maç:
- 2 Maç:

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Necip Uysal'ın bir joker olduğunu belirtip. "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" dedi.

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