Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu!

Son dakika haberleri | maçının VAR hakemi oldu!

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. , maç eksiği ile lider konumda bulunurken bu maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakeminin de olduğu açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 12:33
Son dakika BJK haberleri | Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu!
'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. , maç eksiği ile lider konumda bulunurken bu maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakeminin de olduğu açıklandı.
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