Son dakika BJK haberleri | Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kartal, maç eksiği ile lider konumda bulunurken bu maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakeminin de Mete Kalkavan olduğu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kartal, maç eksiği ile lider konumda bulunurken bu maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçının VAR hakeminin de Mete Kalkavan olduğu açıklandı.