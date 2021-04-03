Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın son antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti

Son dakika spor haberleri: 'ın son antrenmanını Başkan de takip etti

, ’de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını ’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. İdmanın bir bölümünü takip eden Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, takıma başarı dileğinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:14
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın son antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti

Spor Toto 'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2 ve oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TAKIMA TAM DESTEK!
Öte yandan Beşiktaş Başkanı ve yöneticiler, idmanı ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Başkan Çebi, bu sırada sohbet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın'a Kasımpaşa maçında başarılar dilerken, tedavisine devam edilen ile 'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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