Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın son antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TAKIMA TAM DESTEK!

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, idmanı ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Başkan Çebi, bu sırada sohbet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın'a Kasımpaşa maçında başarılar dilerken, tedavisine devam edilen Ajdin Hasic ile Bernard Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.