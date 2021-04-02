Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluk..."

SİNAN VARDAR - UFUKTA ŞAMPİYONLUK GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş, bu sezon Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı... Şimdiden bu sezon gönüllerin şampiyonu oldu. Tabii ki şampiyonluk yarışı için bir şeyler konuşmak için erken ama ufukta şampiyonluk görünüyor. Tabii Beşiktaş'ta her şey tozpembe değil...