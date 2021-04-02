Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluk..."

SİNAN VARDAR - UFUKTA ŞAMPİYONLUK GÖRÜNÜYOR
Beşiktaş, bu sezon Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı... Şimdiden bu sezon gönüllerin şampiyonu oldu. Tabii ki şampiyonluk yarışı için bir şeyler konuşmak için erken ama ufukta şampiyonluk görünüyor. Tabii Beşiktaş'ta her şey tozpembe değil...
Milli maçlardan Ghezzal ve Aboubakar sakat dönerken, koronavirüs testi pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de 10 günlük karantinaya girdi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ajdin Hasic ise şanssız bir şekilde sezonu kapattı.
Karalar bağlaması beklenen Sergen Yalçın takımından çok emin şunu söylüyor; "Kadromuzdaki her oyuncumuz göreve hazır." İşte Sergen Hoca'nın sözlerinde belirttiği gibi takım olma özelliği Beşiktaş'ın başarısındaki en önemli faktörlerden biri...