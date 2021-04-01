Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en az 1 hafta forma giyemeyecek

Son dakika spor haberi: 'ın golcüsü Aboubakar en az 1 hafta forma giyemeyecek

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın, 'nda sakatlanan golcüsü 'ın raporu açıklandı. Yıldız futbolcunun sol uyluk adalesinde yaralanma olduğu ve en az 1 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 12:20
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en az 1 hafta forma giyemeyecek

Süper Lig'in zirvesinde yer alan 'a üst üste kötü haberler geliyor. Son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak milli maçlar arasına giren siyah beyazlılarda Gökhan Töre dışında bir sakatlık veya sağlık sorunu yoktu. Ancak 2022 Dünya Kupası grup elemelerinden Beşiktaş'a iyi haberler gelmedi. Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise corona virüsüne yakalandı. Zambia maçının ikinci yarısına çıkamayan Cezayirli yıldız Ghezzal'ın durumu İstanbul'daki kontrollerden sonra netlik kazanacak.

ABOUBAKAR EN AZ 1 HAFTA YOK!
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu en az 1 hafta forma giyemeyecek.'ndan gelen raporda Aboubakar'ın sol uyluk adalesinde yaralanma olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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