Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

Beşiktaş'ın başını Loris Karius'a yapmadığı ödeme yaktı... Alman kaleci ödemelerini zamanında alamadığını iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti.
FIFA, Karius'u pandemi öncesine ait ödemelerini alamadığı gerekçesiyle haklı bulmuştu. Beşiktaş'ı öncelikle Karius'un pandemi öncesine ait ödemelerinin tamamlanması emrini vermişti.
EKSİK ÖDEME OLDU
Siyah-beyazlı kulüp kendisine tanınan 30 Eylül 2020 tarihine kadar Loris Karius'un ödemesini tamamlamadığı için FIFA, pandemi dönemiyle ilgili ikinci bölümle ilgili de karar verdi. Beşiktaş'ı 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum etti.