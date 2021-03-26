Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

Son dakika spor haberleri: yaktı!

, tarafından ‘gelirlerin %15’ine el koyma’ cezasına çarptırılmıştı. Siyah-beyazlı camiada adeta şok etkisi yaratan cezanın altından Beşiktaş'ın eski kalecisi çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:15 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

'ın başını 'a yapmadığı ödeme yaktı... Alman kaleci ödemelerini zamanında alamadığını iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

FIFA, Karius'u pandemi öncesine ait ödemelerini alamadığı gerekçesiyle haklı bulmuştu. 'ı öncelikle Karius'un pandemi öncesine ait ödemelerinin tamamlanması emrini vermişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

EKSİK ÖDEME OLDU
Siyah-beyazlı kulüp kendisine tanınan 30 Eylül 2020 tarihine kadar 'un ödemesini tamamlamadığı için FIFA, pandemi dönemiyle ilgili ikinci bölümle ilgili de karar verdi. 'ı 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

, FIFA'nın kendisine gönderdiği dosyaları incelemesini tamamladı. Karius'a yapılan eksik ödeme yüzünden UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararını aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

SORUN ÇÖZÜLECEK
, Karius'a ödemeleri tamamladığına dair belgeyi 'ya sunarsa dava düşecek ve %15 geri alınacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

Ancak siyah-beyazlı yöneticilere göre şu anda FIFA'nın bir üst mahkemesinde olan Karius'un davası, kendileri lehine sonuçlanacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ı Loris Karius yaktı!

Bu yüzden Karius'a sadece pandemi öncesine ait ödemeler yapılacak. O ödemenin tamamlanmasından sonra belgeler, 'ya gidecek ve sorun çözülecek.

SON DAKİKA