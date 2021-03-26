Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Son dakika spor haberi: 'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Son dakika haberleri... 'de lider konumda bulunan Beşiktaş'ta, Sırp futbolcu Adem 'in son haftalardaki yükselen form grafiği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Teknik direktör 'ın da oyuncuyla kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İşte o toplantıda konuşulanlar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 09:17
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Lider 'ta, Adem son dönemdeki performansıyla alkışları toplarken, yıldız oyuncunun nasıl ayağa kalktığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kartal'ın 21 Kasım 2020'de Başakşehir'i 3-2 yendiği lig maçında 18 dakika görev yapan Ljajic daha sonra formayı unuttu.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

İlk olarak Galatasaray'la 17 Ocak'ta oynanan derbinin kadrosuna alınan yıldız futbolcu, 21 Ocak'ta Karagümrük'le yapılan maçta 16 dakika forma giydi. Antrenmanlarda iyi çalışan ve yüzü gülmeye başlayan yetenekli oyuncu bu tarihten sonra ilk 11'in değişmez ismi haline geldi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Kadroya giremediği dönemde birebir görüşmeler yaparak, 29 yaşındaki oyuncuyu kazanmaya çalışan 'ın, 'le geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldiği belirlendi. Milliyet'te yer alan habere göre Yalçın'ın toplantıda başarılı futbolcuya daha önce niye oynamadığını ve şimdi neden düzenli şans bulmaya başladığını anlattığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Siyah-beyazlı hocanın, "Oynamadığın dönemlerde sen kendi kendine forma vermedin. Aslında seni oynatmayan ben değildim. Bak şimdi antrenmanlara düzenli çıkıyorsun ve iyi çalışıyorsun. Çok isteklisin, keyif alıyorsun ve maçlarda oynuyorsun. İyi çalıştığın için o formayı giyiyorsun. Ben sana karşı hiç önyargılı olmadım. Zaten öyle olsam bugün de formayı vermezdim. Sen bundan daha iyisini de yapabilirsin. Böyle çalıştığın sürece çok daha iyi oynayacaksın. Özellikle nisan ayında bu takıma çok şeyler katmanı bekliyorum" dediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Torino'dan 2018'de 6.5 milyon euro bonservisle 'a gelen Adem 79 maçta forma giyerken 40 gole doğrudan katkı yaptı. Rakip ağları 18 kez havalandıran yıldız futbolcu, takım arkadaşlarını 22 defa golle buluşturdu.

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