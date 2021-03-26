Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Ljajic'le görüştü! "Seni oynatmayan ben değildim"

Siyah-beyazlı hocanın, "Oynamadığın dönemlerde sen kendi kendine forma vermedin. Aslında seni oynatmayan ben değildim. Bak şimdi antrenmanlara düzenli çıkıyorsun ve iyi çalışıyorsun. Çok isteklisin, keyif alıyorsun ve maçlarda oynuyorsun. İyi çalıştığın için o formayı giyiyorsun. Ben sana karşı hiç önyargılı olmadım. Zaten öyle olsam bugün de formayı vermezdim. Sen bundan daha iyisini de yapabilirsin. Böyle çalıştığın sürece çok daha iyi oynayacaksın. Özellikle nisan ayında bu takıma çok şeyler katmanı bekliyorum" dediği belirtildi.