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Son dakika spor haberleri: derbisinde kaleciler devleşti! Önce Destanoğlu sonra Bayındır

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu. ile , 'nda kozlarını paylaştı. Kritik karşılaşmada iki takımın kalecisi Destanoğlu ve Bayındır ön plana çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 19:37 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 19:48
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde kaleciler devleşti! Önce Ersin Destanoğlu sonra Altay Bayındır

ile 'nin karşı karşıya geldiği maça kaleciler damga vurdu. İki takımın file bekçisi kritik anlarda sahne aldı.

ERSİN AÇIYI İYİ KAPATTI!
İlk olarak - defansın arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşıya kaldı ancak Destanoğlu açıyı iyi kapatarak gole izin vermedi.

ALTAY'DAN ÜST ÜSTE 2 KURTARIŞ!
Öte yandan Fenerbahçe'de Bayındır yaptığı üst üste 2 kurtarışla Beşiktaşlı futbolculara geçit vermedi. 'ın şutunda sağına uzanarak topu kornere çelen 22 yaşındaki file bekçisi, 'nın yerden şutunda güzel bir refleksle topa sahip oldu.

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