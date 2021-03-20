Sergen Yalçın'ın F.Bahçe derbisinde en büyük güvencesi Vincet Aboubakar. Yarınki maçta gol atması ve derbinin kazanılmasına katkı sağlaması durumunda Kamerunlu oyuncusuna ekstra izin sözü veren Yalçın, Aboubakar'ın ilk yarıdaki performansına çok güveniyor. Aboubakar 4-3 kazanılan derbide, F.Bahçe kalesine çektiği 7 şutun 5'ne doğrudan katkı yaptı. 2'si filelere buluşan 4 şut attı. Attığı gol fizik kurallarını alt üst ederken, 13 metreden çektiği şut 126 km hıza çıkarak Süper Lig'in hız rekorunu kırmıştı. Yalçın, oyuncusuyla yaptığı özel görüşmesini çok kısa tuttu ve "Sana güveniyorum golcü" diyerek bu maçta da aynı performansı beklediğini dile getirdi.