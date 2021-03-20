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Sana güveniyorum golcü!

'ın F.Bahçe derbisinde en büyük güvencesi . Yarınki maçta gol atması ve derbinin kazanılmasına katkı sağlaması durumunda Kamerunlu oyuncusuna ekstra izin sözü veren Yalçın, Aboubakar'ın ilk yarıdaki performansına çok güveniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:21 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sana güveniyorum golcü!

'ın F.Bahçe derbisinde en büyük güvencesi . Yarınki maçta gol atması ve derbinin kazanılmasına katkı sağlaması durumunda Kamerunlu oyuncusuna ekstra izin sözü veren Yalçın, Aboubakar'ın ilk yarıdaki performansına çok güveniyor. Aboubakar 4-3 kazanılan derbide, F.Bahçe kalesine çektiği 7 şutun 5'ne doğrudan katkı yaptı. 2'si filelere buluşan 4 şut attı. Attığı gol fizik kurallarını alt üst ederken, 13 metreden çektiği şut 126 km hıza çıkarak 'in hız rekorunu kırmıştı. Yalçın, oyuncusuyla yaptığı özel görüşmesini çok kısa tuttu ve "Sana güveniyorum golcü" diyerek bu maçta da aynı performansı beklediğini dile getirdi.

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