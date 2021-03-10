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Son dakika spor haberleri: Adolfo Gaich'in menajerinden itirafı! Transfer...

Ara transfer döneminde 'ın gündemine gelen Adolfo Gaich'in menajerinden açıklamalar geldi. ekibi 'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki golcünün temsilcisi, transfer itirafında bulundu. İşte o sözler... Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 20:01
Son dakika spor haberleri: Adolfo Gaich'in menajerinden Beşiktaş itirafı! Transfer...

Bonservisi takımlarından 'da olan, 'nde kiralık olarak 'nun formasını giyen forvet Adolfo Gaich için menajerinden açıklaması geldi.

"BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTEDİ"
22 yaşındaki Arjantinli golcünün menajeri , 1,90'lık golcüyle sezon başı Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı. Menajer Pablo Caro, "Ekim ayında transfer penceresi kapanmadan hemen önce 'dan üç kulüp Adolfo Gaich'e talip oldu. Bu takımlar Beşiktaş, ve 'dı. Adolfo Gaich iyi bir forvet olduğu için parasını ödemeye hazırdılar. Ancak ayrılmaya sıcak değildik." dedi.


Öte yandan İtalyan basını, 'ya yedek arayan Inter'de teknik direktör 'nin Adolfo Gaich ile ilgilendiğini duyurdu. Menajer Pablo Caro ise "Adolfo Gaich, İtalya'da kalmak ve 'nde oynamak istiyor" şeklinde açıklama yaptı.

CSKA Moskova'nın Ağustos 2020'de 8,5 Milyon Euro'ya Arjantin kulübü 'dan kadrosuna kattığı Adolfo Gaich, Ocak 2021'de 300 Bin Euro karşılığında Benevento'ya kiralandı. Rusya Ligi'nde 13 maçta gol atamayan Adolfo Gaich, İtalya'da 3 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı.

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