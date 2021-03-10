Son dakika spor haberleri: Adolfo Gaich'in menajerinden Beşiktaş itirafı! Transfer...

Bonservisi Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da olan, İtalya Ligi'nde kiralık olarak Benevento'nun formasını giyen forvet Adolfo Gaich için menajerinden Beşiktaş açıklaması geldi.

"BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTEDİ"

22 yaşındaki Arjantinli golcünün menajeri Pablo Caro, 1,90'lık golcüyle sezon başı Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı. Menajer Pablo Caro, "Ekim ayında transfer penceresi kapanmadan hemen önce Avrupa'dan üç kulüp Adolfo Gaich'e talip oldu. Bu takımlar Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dı. Adolfo Gaich iyi bir forvet olduğu için parasını ödemeye hazırdılar. Ancak ayrılmaya sıcak değildik." dedi.





Öte yandan İtalyan basını, Romelu Lukakua'ya yedek arayan Inter'de teknik direktör Antonio Conte'nin Adolfo Gaich ile ilgilendiğini duyurdu. Menajer Pablo Caro ise "Adolfo Gaich, İtalya'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor" şeklinde açıklama yaptı.

CSKA Moskova'nın Ağustos 2020'de 8,5 Milyon Euro'ya Arjantin kulübü San Lorenzo'dan kadrosuna kattığı Adolfo Gaich, Ocak 2021'de 300 Bin Euro karşılığında Benevento'ya kiralandı. Rusya Ligi'nde 13 maçta gol atamayan Adolfo Gaich, İtalya'da 3 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı.