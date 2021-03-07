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Son dakika spor haberleri: ligin ilk yarısının rövanşlarını aldı!

Son dakika haberleri... 'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği FK'yı 2-1 yenen Beşiktaş, dikkat çeken bir istatistiğe de imzasını attı. Siyah-beyazlı takım ligin ilk yarısında yenildiği , ve Gaziantep'ten rövanşları aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 11:46
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş ligin ilk yarısının rövanşlarını aldı!

Sezona kötü bir giriş yapan , ligin ilk haftalarında , ve FK karşısında aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerilemişti. Ancak siyah-beyazlılar, Gaziantep yenilgisinin ardından iyi bir çıkış yakalayarak üst üste galibiyetlerle sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı.

Ligin ikinci yarısına yenilgisi ve beraberliğiyle başlayan 'ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı. Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı. 3. haftada deplasmanında 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4. haftada da Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybetmişti.

Kara Kartal, ligin ikinci yarısında ise sahasında uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0, deplasmanda da Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti. İlk yarıda 3-1 kaybettiği karşısında da dün üstün bir oyunla 2-1 kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 60'a yükseltip zirveye çıkarken, Gaziantep FK'dan da rövanşı almış oldu.

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