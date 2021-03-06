Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar Sergen Yalçın'dan özür diledi

Son dakika spor haberi: 'ın yıldızı Aboubakar 'dan özür diledi

Son dakika haberi: 'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında 'yı Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan golcü, "Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:56
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar Sergen Yalçın'dan özür diledi

'ın 'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, "Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum" dedi.

Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, Takım olarak değerlendirmek lazım. de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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