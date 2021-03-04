Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Beşiktaş'ın zorlu geçen bir karşılaşma sonunda üç puan kazandığı Malatya deplasmanında tek bir görüntü moralleri bozmuştu. Vincent Aboubakar 85. dakikada oyundan çıkarılmasına rağmen söylenmiş ve taraftarların tepkisini toplamıştı.
Beşiktaş'ın zorlu geçen bir karşılaşma sonunda üç puan kazandığı Malatya deplasmanında tek bir görüntü moralleri bozmuştu. Vincent Aboubakar 85. dakikada oyundan çıkarılmasına rağmen söylenmiş ve taraftarların tepkisini toplamıştı.
Sergen Yalçın bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada "Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bu tür tepkileri gösterebiliyorlar. Ben bu şekilde düşünemem. Teknik direktörler olarak keyfî isteklerine göre hamle yapamayız. O an gidişata göre ne gerekiyorsa onu yaparım" demişti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yaptığı hareketlerden dolayı pişman olan Aboubakar, dönüş yolculuğunda Sergen Yalçın'ın yanına giderek pişmanlığını dile getirdi.
Yaptığı hareketlerin tamamen kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Kamerunlu golcü, "O kadar hırslıydım ki, oyundan çıkarken 15-20 dakika daha olduğunu zannettim. Daha yapabileceğim çok şey olduğunu düşündüm. Hırsımdan dolayı yaptığım hareketlerden dolayı sizi üzdüysem özür dilerim" dedi.
Sergen Hoca ise "Sen hırsını korumaya devam et. Birbirimiz anlıyoruz, problem yok" sözlerini kullandı.