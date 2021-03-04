Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Son dakika spor haberleri: 'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! 'la görüştü ve...

Son dakika spor haberleri: deplasmanında 'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan , şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise 85. dakikada gerçekleşti. 'ın değişiklik tabelasında ismini görmesinin ardından memnuniyetsiz tavırlarla saha kenarına gelmesi tepki topladı. golcü, hocası ile bu konu hakkında görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 10:07
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

'ın zorlu geçen bir karşılaşma sonunda üç puan kazandığı Malatya deplasmanında tek bir görüntü moralleri bozmuştu. 85. dakikada oyundan çıkarılmasına rağmen söylenmiş ve taraftarların tepkisini toplamıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada "Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bu tür tepkileri gösterebiliyorlar. Ben bu şekilde düşünemem. Teknik direktörler olarak keyfî isteklerine göre hamle yapamayız. O an gidişata göre ne gerekiyorsa onu yaparım" demişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yaptığı hareketlerden dolayı pişman olan Aboubakar, dönüş yolculuğunda 'ın yanına giderek pişmanlığını dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Yaptığı hareketlerin tamamen kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen golcü, "O kadar hırslıydım ki, oyundan çıkarken 15-20 dakika daha olduğunu zannettim. Daha yapabileceğim çok şey olduğunu düşündüm. Hırsımdan dolayı yaptığım hareketlerden dolayı sizi üzdüysem özür dilerim" dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın o hareketi olay olmuştu! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Sergen Hoca ise "Sen hırsını korumaya devam et. Birbirimiz anlıyoruz, problem yok" sözlerini kullandı.

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