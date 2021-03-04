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Son dakika haberi: Biyonik adam !

Son dakika spor haberi... 1962 dakika ile takımın en çok süre alan ismi olan 38 yaşındaki Kanadalı orta saha, 4 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu, 4 gole daha katkı vermesi halinde kariyer zirvesine ulaşacak. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Biyonik adam Atiba Hutchinson!

'da attığı şık golle 'ın sahadan üç puanla ayrılmasını sağlayan , ortaya koyduğu performansla yıllar önce söylediği, "Kendimi genç ve taze hissediyorum. Yaş sadece bir sayı dostum" sözünün gerçekliğini de ispat etti. 38 yaşında olmasına rağmen oyun ritminden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız orta saha, bu sezon 'de 24 maçta görev yaparken bunların 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1962 dakika ile takımın ligde en fazla süre alan ismi oldu.

SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRDI
Daha şimdiden 4 gol ve 4 asiste ulaşan , skora 4 kez daha katkı vermesi halinde kariyer rekorunu kıracak. Tecrübeli futbolcu, 8 sezondur takıma önemli katkı sağlarken, saha dışında da 'in Beşiktaş'a kazandırılmasında başrolü oynadı. Atiba 2018'in devre arasında yönetime 'nda birlikte forma giydiği Cyle 'i önerip bu transfere vasile oldu. Larin de Beşiktaş ile bu sezon yeniden parlarken toplam 16 gol ve 3 asistle transfer piyasasını iyice yükseltti. (Sabah)

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