Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Atiba usta golcülere taş çıkardı! İşte o istatistik

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Atiba usta golcülere taş çıkardı! İşte o istatistik

deplasmanında boy gösteren , 59. dakikada Atiba’nın attığı golle 1-0 kazanırken, Kanadalı oyuncu bu sezonki 4. golünü kaydetti. 38 yaşındaki tecrübeli orta saha, böylece bu sezon gol sayısında yıldız forvetler , ve 'yi yakalarken, , ve 'yi ise geride bırakmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:06
Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Atiba usta golcülere taş çıkardı! İşte o istatistik

'in 28. haftasında deplasmanında boy gösteren 'ta 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, 'ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. 6. haftada deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada ve 11. haftada da ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba'nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.

38 yaşındaki tecrübeli orta saha, böylece bu sezon gol sayısında yıldız forvetler , ve 'yi yakalarken, , ve 'yi ise geride bırakmayı başardı.

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