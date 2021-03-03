Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Son dakika spor haberi: 'in maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği 'u 'nın golüyle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf olurken, mücadelede konuk ekibin kalecisi 'in son dakikalarda atağa çıkması İspanyol basınında gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:10
Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

'in 28. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'u 1-0 yenerek lider Galatasaray'la puanını eşitledi.

Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü ise kaptan Hutchinson kaydetti.

Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Bu arada maç 1-0 lehine devam ederken, mücadelenin son anlarında Yeni Malatayspor'un kalecisi sürpriz bir atak yaptı.

Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Deneyimli eldiven kendi orta sahasında aldığı topla yaklaşık 50 metre depar atarak takımını hücuma çıkardı. Ardından pasını veren Özbir, koşarak kalesine döndü.

Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

'in bu anları, özellikle İspanya basınının da dikkatini çekti.

Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, 90+3. dakikada yaşanan bu atakla ilgili, "93. dakikada, 1-0 gerideyken her şeyiyle hücum eden cesur kaleciler var" başlığını attı.

Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Öte yandan AS gazetesi de bu hücum girişimine ilişkin, "Kalecinin çılgınlığı: 93. dakikada topla çıkıp 50 metre dribling yaptı" ifadelerine yer verdi.

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