Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Ertaç Özbir 'in bu anları, özellikle İspanya basınının da dikkatini çekti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, 90+3. dakikada yaşanan bu atakla ilgili, "93. dakikada, 1-0 gerideyken her şeyiyle hücum eden cesur kaleciler var" başlığını attı.