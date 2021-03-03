Son dakika spor haberi: Ertaç Özbir'in Beşiktaş maçındaki deparı İspanyol basınında gündem oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek lider Galatasaray'la puanını eşitledi.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek lider Galatasaray'la puanını eşitledi.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü ise kaptan Atiba Hutchinson kaydetti.
Bu arada maç 1-0 Beşiktaş lehine devam ederken, mücadelenin son anlarında Yeni Malatayspor'un kalecisi Ertaç Özbir sürpriz bir atak yaptı.
Deneyimli eldiven kendi orta sahasında aldığı topla yaklaşık 50 metre depar atarak takımını hücuma çıkardı. Ardından pasını veren Özbir, koşarak kalesine döndü.
Ertaç Özbir'in bu anları, özellikle İspanya basınının da dikkatini çekti.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, 90+3. dakikada yaşanan bu atakla ilgili, "93. dakikada, 1-0 gerideyken her şeyiyle hücum eden cesur kaleciler var" başlığını attı.
Öte yandan AS gazetesi de bu hücum girişimine ilişkin, "Kalecinin çılgınlığı: 93. dakikada topla çıkıp 50 metre dribling yaptı" ifadelerine yer verdi.